നാലാംഘട്ട വിധിയെഴുത്ത്: ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഈ സീറ്റുകള്‍ മാറിമറിഞ്ഞേക്കും, ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍

oi-Swaroop Tk

ലക്‌നൗ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ നാലാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബി ജെ പിയുടെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും കോട്ടകളാണ് ഇന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത്. ജാട്ട്, മുസ്ലീം സമവാക്യങ്ങള്‍, പരമ്പരാഗത യാദവ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളുടെ വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളില്‍ പ്രധാനമായും കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇത്തവണ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ ഏതെങ്കിലും പ്രബലമായുള്ളവര്‍ ഉണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നിരവധി സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ അടുത്തിടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിരുന്നു. ചില സീറ്റുകളില്‍ എല്ലാം മറിയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സീറ്റുകള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം...

