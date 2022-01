India

oi-Jithin Tp

ലഖ്‌നൗ: വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിര്‍ണായകമാവുക 47 സീറ്റിലെ ഫലമായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കുകള്‍. 2017 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ 47 സീറ്റുകളില്‍ 5000 വോട്ടുകള്‍ക്ക് താഴെയാണ് വിജയിച്ച കക്ഷികളുടെ ഭൂരിപക്ഷം. വോട്ട് നിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള സീറ്റുകള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിര്‍ണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

2017 ലെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി ജെ പി 23 സീറ്റില്‍ ജയിച്ചത് 5000 ത്തിന് താഴെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ്. സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി 13 സീറ്റില്‍ ജയിച്ചിടത്തും ഭൂരിപക്ഷം 5000 ത്തില്‍ താഴെയാണ്. ബി എസ് പി ജയിച്ച എട്ട് സീറ്റിലും കോണ്‍ഗ്രസ്, അപ്‌നാദള്‍, രാഷ്ട്രീയ ലോക് ദള്‍ എന്നിവര്‍ ജയിച്ച ഓരോ സീറ്റിലും 5000 ത്തില്‍ താഴെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം. ഇതോടൊപ്പം ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ 13 സീറ്റിലും സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ 17 സീറ്റിലും 5000 ത്തില്‍ താഴെയായിരുന്നു ജയിച്ച കക്ഷിയുടെ ഭൂ രിപക്ഷം.

English summary

Result of 47 seats will be decisive in the upcoming Uttar Pradesh elections. In the 2017 Assembly elections, in 47 seats parties have won with less than 5,000 votes.