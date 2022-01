ബി ജെ പി വിട്ടവര്‍ എസ് പിയിലേക്ക് തന്നെ; അന്ധാളിച്ച് ബി ജെ പി

India

oi-Jithin Tp

ലക്‌നൗ: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബി ജെ പി വിട്ട മുന്‍ മന്ത്രിമാരും എം എല്‍ എമാരുമടക്കമുള്ളവര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നേക്കും. സ്വാമി പ്രസാദ് മൗര്യ, ധരം സിംഗ് സൈനി, ദരസിംഗ് ചൗഹാന്‍ തുടങ്ങിയ മന്ത്രിമാരും ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള എം എല്‍ എമാരുമാണ് ഇന്ന് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുന്നത്. കാബിനറ്റ് മന്ത്രി സ്വാമി പ്രസാദ് മൗര്യയില്‍ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഘടകം കൂറുമാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നിരവധി നിയമസഭാംഗങ്ങള്‍ ബി ജെ പി വിടുമെന്ന് മൗര്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ദളിതര്‍, പിന്നാക്കക്കാര്‍, കര്‍ഷകര്‍, തൊഴില്‍രഹിതരായ യുവാക്കള്‍, ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ എന്നിവരോടുള്ള കടുത്ത അവഗണനയെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ബി ജെ പിയില്‍ നിന്നും രാജിവെക്കുന്നതെന്നാണ് മൗര്യ പറഞ്ഞത്. ജനുവരി 20 വരെ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മന്ത്രിയും രണ്ടോ മൂന്നോ ബി ജെ പി എം എല്‍ എമാരും രാജിവെക്കുമെന്നാണ് മറ്റൊരു മന്ത്രിയായിരുന്ന ധരം സിംഗ് സൈനി പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനിടെ പതിനഞ്ച് പേരാണ് പാര്‍ട്ടി വിട്ടത്. മൗര്യയുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പലരും പാര്‍ട്ടി വിട്ടത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമാണ് ബി ജെ പിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

English summary

Former ministers and MLAs who left the BJP in Uttar Pradesh in recent days are likely to join the Samajwadi Party on Friday. Ministers like Swami Prasad Maurya, Dharam Singh Saini and Darsingh Chauhan and their fellow MLAs are joining the Samajwadi Party today.