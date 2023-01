രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യവസായിയുമായിരുന്നു നബ കിഷോര്‍ ദാസ്

India

oi-Jithin TP

ഭുവനേശ്വര്‍: കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ എസ് ഐയുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒഡിഷ ആരോഗ്യമന്ത്രി നബ കിഷോര്‍ ദാസ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രബലനും സമ്പന്നനും. മൂന്ന് തവണ എം എല്‍ എയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നബ കിഷോര്‍ ദാസ് സംസ്ഥാനത്തെ അതി സമ്പന്നനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്.

നവീന്‍ പട്‌നായിക്ക് സര്‍ക്കാരിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു നബാ കിഷോര്‍ ദാസ്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയ നബാ കിഷോര്‍ ദാസ് 2019 ല്‍ ആണ് ബി ജെ ഡിയില്‍ എത്തുന്നത്. സമ്പല്‍പൂരിലെ ഗംഗാധര്‍ മെഹര്‍ കോളേജിലെ നിയമ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരിക്കെ ആണ് നബാ കിഷോര്‍ ദാസ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത്.

English summary

Who was Naba Kishore Das? here is all you need to know about his assets, car, family