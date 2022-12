India

oi-Alaka KV

മരിച്ചുപോയവർ തിരിച്ചുവന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകാണും എന്നാൽ, എന്നാൽ തിരിച്ചുവന്ന ആളെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് ജയിലിൽ ഒരാൾ ശിക്ഷി അനുഭവക്കുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് കേട്ടാലോ. അതെ അങ്ങനൊരു വിചിത്ര സംഭവമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്.

ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടിയെ ആണ് ജീവനോടയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. കുടുംബവും കുട്ടികളുമൊക്കെയായി യുവതി ജീവിച്ചുവരികയാണ്. ഈ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഏഴ് വർഷമായി യുവാവ് ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

