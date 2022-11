അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത് കോടികള്‍, ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് യുവാവിന്റെ ജീവിതം മാറി, പണമെത്തിയത് ഇങ്ങനെ

International

oi-Vaisakhan MK

ഒരു റാപ്പറുടെ ജീവിതം ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇയാള്‍ക്ക് കോടികളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ റാപ്പറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത് കോടികളാണ്. അബദ്ധത്തില്‍ വന്നതാണ് ഈ തുക. പണം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇയാല്‍ വാങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. സ്വര്‍ണ കട്ടകള്‍, ഡിസൈനര്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അടക്കം വന്‍ ചെലവാക്കലാണ് ഇയാള്‍ നടത്തിയത്.

ഏകദേശം മൂന്ന് കോടിക്കും മുകളില്‍ തുക ഇയാള്‍ക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതേസമയം എങ്ങനെ പണം വന്നു എന്ന കാര്യത്തില്‍ മാത്രം ഇയാള്‍ക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇയാള്‍ ആരെയും അറിയിക്കാതെ ചെലവാക്കുകയായിരുന്നു. വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക്....

English summary

a british rapper gets more than 3 cr to his account, what he done was goes viral