oi-Alaka KV

പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ കേട്ടുകാണും. എന്നാല്‍ മൃതദേഹത്തിനുള്ളില്‍ ജീവനോടെ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെ കണ്ടാല്‍ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. എന്നാല്‍ അത്തരം അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാന്‍ പോകുന്നത്. ഒരു പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ടെക്‌നീഷ്യയ്ക്കാണ് വിചിത്രമായ അനുഭവം ഉണ്ടായത്. ‌

സംഭവം നടന്നത് യിഎസിലെ മേരി ലാന്റിലാണ്. ജെസ്സിക്ക ലോഗന്‍ എന്ന 31കാരി പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ടെക്‌നീഷ്യയായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. താന്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലി തനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് ഈ യുവതി പറയുന്നത്. കാരണം എന്തെലും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്. തന്റെ ജോലിക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് 9 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന വിചിത്രമായ സംഭവം അവര്‍ ഓര്‍ത്തെടുത്തത്.

English summary

A live snake was found on the deadbody during the post-mortem and here is what happened next