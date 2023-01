39ാം വയസ്സിൽ കോടീശ്വരൻ; 20 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; ഒടുവിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിച്ചു, നേടി

ഇത് ആരും വിശ്വക്കില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. ആരോടും ഒന്നുംപറഞ്ഞില്ല.

International

oi-Alaka KV

ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്താനാണ് പ്ലാന്‍ എങ്കിവല്‍ ക്ഷമവേണം. അങ്ങനെ ഭാഗ്യത്തില്‍ പൂര്‍ണമായും വിശ്വസിച്ച യുവാവിനെ തേടി ആ സൗഭാഗ്യം എത്തി. ലക്ഷങ്ങള്‍ അല്ല കോടികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലോട്ടറി അടിച്ചത്.

20 വര്‍ഷമായി ഇദ്ദേഹം ലോട്ടറി എടുക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ആ മഹാഭാഗ്യം തന്നെ തേടി എത്തുമെന്ന് ഇയാള്‍ വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസം നേരായി. എട്ട് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിവന്നത്. 39ാം വയസ്സില്‍ കോടീശ്വരനായി ആ യുവാവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം

English summary

A lottery winner shares his experience and what he is going to do with his lottery money, goes Viral