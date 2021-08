അഫ്ഗാനില്‍ സൈനികര്‍ കീഴടങ്ങി; ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനൊരുങ്ങി താലിബാന്‍, പ്രസിഡന്റ് യുഎസിലേക്ക്

International

oi-Ashif N

കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനില്‍ താലിബാന്‍ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക്. കിഴക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയ താലിബാന്റെ വരവ് തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിന് തൊട്ടടുത്തത്തെി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ജലാലാബാദ് പട്ടണവും താലിബാന്‍ പിടിച്ചു. ഇനി അര മണിക്കൂര്‍ കൂടി യാത്ര ചെയ്താല്‍ കാബൂളിലെത്താന്‍ പറ്റുന്ന ദൂരമേ താലിബാന് മുന്നിലുള്ളൂ.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിലേക്ക് കൂടുതല്‍ സൈനികരെ അയച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൗരന്‍മാരെയും ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമത്തിലാണ്. അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് സൂചനകള്‍. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ...

English summary

After Jalalabad Fall Taliban Forward to Kabul; Will Take over Rule With in Hours, President may go US