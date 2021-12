International

oi-Swaroop Tk

ഏകദേശം അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ഒണ്‍ലി ഫാന്‍സ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സ്ഥാപിതമായിട്ട്. സെക്‌സ് വര്‍ക്കര്‍മാരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ളൂവെന്‍സര്‍മാകും സെലിബ്രിറ്റികളും എല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധകരുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി മാറാന്‍ ഒണ്‍ലി ഫാന്‍സിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

2016 നവംബറില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് സംരംഭകനായ തിമോത്തി സ്റ്റോക്ക്‌ലിയാണ് ഒണ്‍ലി ഫാന്‍സ് എന്ന പേരില്‍, പേ വാള്‍ വഴി സുരക്ഷിതമാക്കപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടന്റ് ഷെയറിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥാപ്പിക്കുന്നത്. കൊവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ വന്‍ സെലിബ്രിറ്റികളെ പോലും ഒണ്‍ലി ഫാന്‍സിന്റെ ഭാഗമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

English summary

Amrapali Gan has been promoted to the CEO at OnlyFans; who is Ami Gan and what is her background