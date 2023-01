International

oi-Vaisakhan MK

വാഷിംഗ്ടണ്‍: ലോട്ടറി വാങ്ങുന്നത് സ്വപ്‌നത്തില്‍ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ലോട്ടറിയടിക്കുക. ഇങ്ങനൊരു മഹാഭാഗ്യത്തിന് ഉടമയായിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുഎസ്സുകാരന്‍ പയ്യന്‍. വെറും പതിനെട്ട് വയസ്സിനുള്ളില്‍ ഇയാളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടികളാണ്. സാധാരണ ലോട്ടറിയില്‍ ഒരു താല്‍പര്യവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവര്‍ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന പതിവില്ല.

ചിലപ്പോള്‍ ചില്ലറയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മള്‍ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തെന്നും വരാം. അത്തരത്തിലൊരു കാര്യമാണ് ഈ പയ്യനും ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ഈ കുട്ടിക്ക് ലോട്ടറി എടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുമൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍. അതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ തലവരെ മാറ്റിയത്. വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക്.....

English summary

here is an interesting story of a boy who went to buy snacks and became millionaire through lottery