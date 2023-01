International

oi-Alaka KV

ഇഷ്ടപ്പെട്ട പണി എടുത്ത്, ജീവിക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ വലിയ സന്തോഷം എന്താണ്...എത്രയോ പേരാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ജോലിയില്‍ പണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചുനില്‍ക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത് തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ശമ്പളത്തിന്റെ ജോലി കളഞ്ഞ് കേട്ടാല്‍ അല്‍പം വിചിത്രമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജോലി സ്വീകരിച്ച ഒരു യുവതിയെക്കുറിച്ചാണ്.

English summary

China: Here is an interesting story of a woman who quit her job and selected a variety job, here is what happened next