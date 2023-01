International

oi-Jithin TP

അബുദാബി: ഓറിയോ ബിസ്‌ക്കറ്റ് ഹലാല്‍ അല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി യു എ ഇ അധികൃതര്‍. കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഓറിയോ ബിസ്‌ക്കറ്റില്‍ പന്നിക്കൊഴുപ്പും മദ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇത് മുസ്ലീങ്ങള്‍ നിഷിദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് എന്നുമുള്ള തരത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായ പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലാണ് വിശദീകരണവുമായി യു എ ഇ അധികൃതര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അബുദാബി അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ആന്‍ഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ആണ് പ്രചരണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിവാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓറിയോ ബിസ്‌ക്കറ്റില്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ കണ്ടന്റും പന്നിക്കൊഴുപ്പും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജമാണ് എന്നാണ് അബുദാബി അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ആന്‍ഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി അറിയിക്കുന്നത്. പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല എന്നും അബുദാബി അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ആന്‍ഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

English summary

here is what UAE authorities responded to the campaign in that Oreo biscuits are not halal