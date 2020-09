World

ബെയ്‌റൂട്ട്: ഇരട്ട സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ലെബനനിലെ ബെയ്‌റൂട്ടിലെ തുറമുഖത്ത് വന്‍ തീപിടിത്തം. ബെയ്‌റൂട്ട് തുറമുഖത്തിലുളള എണ്ണയും ടയറും വില്‍പ്പന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ ആണ് കൂറ്റന്‍ തീപിടുത്തമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് പുക പടര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. തുറമുഖത്തിലെ തീപിടുത്തത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ലെബനന്‍ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്‌റൂട്ടില്‍ ഒരു മാസം മുന്‍പ് മാത്രമാണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഇരട്ട സ്‌ഫോടനം നടന്നത്.

തുറമുഖത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ മേഖലയില്‍ ആണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം തീപിടിത്തം ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 14നുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ തകര്‍ന്ന കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ തീ കെടുക്കാന്‍ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള്‍ ശ്രമം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്റര്‍ അടക്കമുളള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് തീ അണയ്ക്കാനുളള ശ്രമം നടക്കുന്നത്.

സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദേശത്ത് രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്തുളളവരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കാനുളള നടപടികള്‍ പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ബെയ്‌റൂട്ടിലുണ്ടായ ഇരട്ട സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 190 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല ബെയ്‌റൂട്ട് തുറമുഖത്തിന് സമീപത്തുളള പ്രദേശം പൂര്‍ണമായും നാശമാക്കപ്പെട്ടു. വര്‍ഷങ്ങളോളും ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ തുറമുഖത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്.

