അവർക്ക് ഒരേസമയത്ത് ​ഗർഭം ധരിക്കണം. അവരുടെ വലിയ സ്വപ്നം തന്നെയാണ്.. ബാത്ത്റൂമിൽ പോകുന്നതും കുളിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ്.

ഇരട്ടികുട്ടികളെ കാണുന്നത് തന്നെ വളരെ രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ചില ഇരട്ടകുട്ടികള്‍ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. കാണാന്‍ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല. മൂക്കും കണ്ണും പല്ലും നിറവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തോന്നും. ഇവരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് വളരെ പണിപ്പെട്ട കാര്യമായിരിക്കും. ഒരു പോലെ ഡ്രസ് കൂടിയിട്ടാൽ പിന്നെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല.

ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇരട്ടകളായ സഹോദരിമാരെക്കുറിച്ചാണ് അപൂർവ്വമായ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്... ഡ്രസ് ധരിക്കുന്നത് മുതൽ ബാത്ത്റൂമിൽ പോകുന്നത് വരെ ഒരുമിച്ചാണ്. ഓസ്ട്രേലിയക്കാരാണ് ഇവർ.. ബെൻ ബൈറിൻ എന്ന ആളാണ് ഇവരുടെ പങ്കാളി. 37 വയസ്സാണ് രണ്ടുപേർക്കും...

English summary

Identical twins married to the same man wanted to get pregnant at the same time,here's what happened next