NEW YEAR 2022: ആദ്യമായും അവസാനമായും പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യം? അറിയാം

2021 നെ പല രാജ്യങ്ങളും വിട പറഞ്ഞ് വിട്ടു. എന്നാൽ, 2022 - നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുളള കൗണ്ട്ഡൗൺ ലോകമെമ്പാടും അർദ്ധ രാത്രിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിക്കും. പക്ഷെ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് പുതുവർഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നില്ല.

ഏത് രാജ്യമാണ് ആദ്യമായി പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കുന്നത്?

ലോകത്ത് ആദ്യമായി പുതുവർഷത്തെ വര വേൽക്കുന്നത് ഓഷ്യാനിയയാണ്. ചെറിയ പസഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങൾ ആയ ടോംഗ, സമോവ, കിരിബാത്തി എന്നിവയാണ് പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ.

ജനുവരി 1 -ന് ജിഎംറ്റി സമയ സൂചിക പ്രകാരം രാവിലെ 10 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ 31 - ന് 3:30 ഐഎസ്റ്റി സമയ പ്രകാരം ഈ രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു.

