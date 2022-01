ആന്റിജന്‍ പരിശോധന ഫലമറിയാം; ഇഹ്‍തിറാസ് മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‍തിരിക്കണം; അറിയാം

ഖത്തർ: ഖത്തറില്‍ ഇഹ്‍തിറാസ് മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‍തിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. 101 സെന്ററുകളാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ഖത്തർ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്.

ഈ പട്ടിക പ്രകാരം, കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഏതിലെങ്കിലും കൊവിഡ് ആന്റിജന്‍ പരിശോധന നടത്തിയവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിമാകും. ഇഹ്‍തിറാസ് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് പരിശോധനാ ഫലം കിട്ടുക. എന്നാൽ, മറ്റ് സ്വകാര്യ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനാ ഫലങ്ങള്‍ ഇതിലൂടെ കാണാൻ കഴിയില്ല.

ഇഹ്‍തിറാസ് ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‍തിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ആന്റിജന്‍ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ; -

1. Turkish Hospital

2. Atlas Medical Center

3. Naseem Al Rabeeh Medical Center Doha

4. Naseem Al Rabeeh Medical Center

5. New Naseem Al Rabeeh Medical Center

6. Al Esraa Polyclinic

7. Dr. Maher Abbas Polyclinic

8. Syrian American Medical Center

9. Future Medical Center

10. Premium Naseem Al-Rabeeh Medical Center- Doha

11. Apollo Polyclinic- Qatar

12. Al Esraa Medical Center

13. SAC Polyclinic- Qatar Mall

14. Dr.Moopen's Aster Hospital

15. Elite Medical Center

16. Aster Medical Center Plus- Almuntazah

17. Aster Medical Center- Al Khor

18. Aster Medical Center Plus

19. Wellcare Polyclinic

20. Aster Medical Center (Industrial Area)

21. Al Malakiya Clinics

22. Al Jameel Medical Center

23. Al Emadi Hospital Clinics-North W.L.L

24. Al Emadi Hospital

25. Al Kayyali Medical Center

26. Al tahrir medical center

27. Al fardan medical

28. Al abeer medical

29. Allevia medical center

30. Sama medical care

31. Dr Khaled al sheikh medical

32. Dr Mohammad amine zbeib

33. Gardenia medical center

34. Nova health care

35. Asian medical health

36. al ahli hospital

37. Al wakra clinics & Urgent care unit - Al Ahli Hospital

38. Al tai medical

39. Focus medical center

40. KIMS Qatar Medical Center - Barwa City

41. KIMS Qatar Medical Center - Al Wakra

42. Value Medical Center

43. Doha Clinic Hospital

44. Magrabi Center for Eye, ENT & Dental

45. Al Ahmadani Medical Center

46. Dr. Samia Al Namla Medical Center

47. Al Masa Medical Center

48. Al Hayat Medical Center

49. Imara Medical Center

50. Marble Medical Center

51. Al Shami Medical Center

52. Al Dimashqui Medical Center

53. United Care Medical Center

54. Al Salam Center - Ain Khalid

55. Rayhan Medical Complex

56. Al Salam Medical Center - Al Khaisa

57. Al Shorook Medical Center

58. Al Salam Medical Polyclinic Center - Muaither

59. Al Salam Medical Polyclinic Center - Al Sayliah

60. Dr. Kholood Al Mahmoud Specialized Center

61. Planet Medical Center

62. Dr. Sameer's Clinic

63. Al Hekma Medical Complex

64. Marble Medical Center Plus

65. Al Siraj Medical Center

66. The International Medical Centre

67. Barzan Medical Center

68. Raha Medical Center

69. Al Safa Medical Polyclinic

70. Beauty Medical Center

71. Parco Healthcare

72. Al Wehda Medical Center

73. Al Aqsa Medical Center

74. Millenium Medical Center

75. The International Medical Centre

76. Hilal Premium Naseem Al Rabeeh Medical Center W.L.L

77. Reem Medical Center

78. Tadawi Medical Center

79. Al Sultan Medical Center

80. Al Amal Medical Center

81. Al Shefa Polyclinic D Ring Road

82. Al Shefa Polyclinic - Al Kharaitiyat

83. West Bay Medicare

84. Family Medical Clinics

85. Queen Hospital

86. Al Zaeem Poly Clinic

87. Feto Maternal Centre

88. Houston American Medical Center

89. American Hospital Clinics

90. Qatar Foundation - Primary Health Care Center

91. Parco Health Center - Al Shihaniya

92. Al Mahmoud Medical Center

93. Ocean Medical Centre

94. Al Aziziya Medical Centre

95. Ibtasem Medical Center

96. Aura Aesthetic Polyclinic

97. Avenues Dental Center

98. Life Line Medical Centre

99. Annab Labratories and Radiology

100. Advance Medical Clinic

101. Clover Clinics

