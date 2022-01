International

oi-Jithin Tp

ടൊറന്റോ: അനധികൃതമായി കാനഡയില്‍ നിന്ന് അതിര്‍ത്തി കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അമേരിക്കയില്‍ പിടിയിലായ ഏഴ് ഇന്ത്യക്കാരില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് കഠിനമായ തണുപ്പില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. അറസ്റ്റിലായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈ മുറിച്ചു കളയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഠിനമായ തണുപ്പില്‍ ഇവരുടെ കൈ മരവിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവരെ പിടികൂടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ രേഖയിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്.

അതേസമയം ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാരെ അനധികൃതമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ഫ്ളോറിഡക്കാരനായ സ്റ്റീവ് ഷാന്‍ഡ് (47) എന്നയാള്‍ക്കെതിരെ മിനസോട്ട ജില്ലാ കോടതിയില്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തു. മനുഷ്യക്കടത്ത് ആരോപണം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരില്‍നിന്ന് വന്‍ തുക പ്രതിഫലം പറ്റി മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ കണ്ണിയാണിയാള്‍ എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

English summary

Two of the seven Indians arrested in the United States while trying to cross the border illegally from Canada have been seriously injured in a severe cold.