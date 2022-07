International

വാഷിംഗ്ടണ്‍: ട്വിറ്റര്‍ കരാറില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയ ടെസ്ല സി ഇ ഒ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനെതിരെ ഫയല്‍ ചെയ്ത കേസില്‍ ഒക്ടോബറില്‍ വിചാരണ നടക്കും. അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് വിചാരണ മാറ്റണം എന്ന ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ വാദം തള്ളി ഡെലവെയര്‍ ജഡ്ജി ഒക്ടോബറില്‍ വിചാരണ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

വിചാരണയുടെ കാലതാമസം പരിഹരിക്കാനാകാത്ത തര്‍ക്കത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ചാന്‍സലര്‍ കാതലീന്‍ സെന്റ് ജൂഡ് മക്കോര്‍മിക് പറഞ്ഞു. പല ഉയര്‍ന്ന ബിസിനസ്സ് തര്‍ക്കങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന് ഡെലവെയേഴ്‌സ് കോര്‍ട്ട് ഓഫ് ചാന്‍സറിയുടെ ചീഫ് ജഡ്ജി കൂടുതല്‍ കാലതാമസം, വലിയ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ട്വിറ്റര്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ വിചാരണ നടത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം കേസിന്റെ സങ്കീര്‍ണ്ണത കാരണം അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം വരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് മസ്‌കിന്റെ ടീം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ വ്യവഹാരങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെലവെയര്‍ കോടതിയുടെ കഴിവിനെ മസ്‌കിന്റെ ടീം കുറച്ചുകാണിച്ചതായി മക്കോര്‍മിക് പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ മസ്‌ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഭീമനായ ട്വിറ്ററിനെ 44 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന് വാങ്ങുമെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍ കരാറൊപ്പിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇതില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറുകയായിരുന്നു.

'ഇത് അട്ടിമറി ശ്രമമാണ്. അദ്ദേഹം ട്വിറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു,'' ഡെലവെയറിലെ ചാന്‍സലര്‍ കാതലീന്‍ സെന്റ് ജൂഡ് മക്കോര്‍മിക്കിന് മുമ്പാകെ ട്വിറ്ററിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അറ്റോര്‍ണി വില്യം സാവിറ്റ് പറഞ്ഞു.

ജീവനക്കാരെ നിലനിര്‍ത്തുന്നത് മുതല്‍ വിതരണക്കാരുമായും ഉപഭോക്താക്കളുമായും ഉള്ള ബന്ധം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ ട്വിറ്ററിന് സെപ്റ്റംബറില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ത്വരിത പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സാവിറ്റ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ വ്യാജമായ അല്ലെങ്കില്‍ 'സ്പാം ബോട്ട്' എന്ന ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് മതിയായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും മുന്‍നിര മാനേജര്‍മാരെ പിരിച്ചുവിടുകയും ഗണ്യമായ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കരാറിന് കീഴിലുള്ള ബാധ്യതകള്‍ ലംഘിച്ചതായും മസ്‌ക് അവകാശപ്പെട്ടു.

English summary

The lawsuit filed against Elon Musk, who backed out of the Twitter deal, will go to trial in October