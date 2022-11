ഖത്തറിലെത്തിയാല്‍ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഇവയാണ്... പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ജയില്‍ ശിക്ഷ വരെ ലഭിച്ചേക്കാം

International

oi-Jithin TP

ദോഹ: ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പിന് ഇനി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളെ ഉള്ളൂ. കാല്‍പന്ത് കളിയുടെ മാമാങ്കത്തിനായി ഖത്തറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കൊരുങ്ങുകയാണ് കായികപ്രേമികള്‍. കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം കായിക പ്രേമികള്‍ നവംബര്‍, ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ ലോകകപ്പ് കാണാനായി ഖത്തറിലെത്തും. എല്ലാ തവണത്തേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക മുസ്ലീം രാഷ്ട്രമാണ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യമരുളുന്നത്.

അതിനാല്‍ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവര്‍ ചില നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കില്‍ ശരീഅത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഖത്തറിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ. അതിനാല്‍ ലോകകപ്പ് കാണാന്‍ പോകുന്ന ആരാധകര്‍ ഖത്തറിന്റെ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും സാംസ്‌കാരിക ആചാരങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. അവയില്‍ ചിലത് ഇവയാണ്...

