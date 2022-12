താമസിക്കാന്‍ വീട് പോലുമില്ല, ഈ യുവാവിന് വരുമാനം മാസം ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം; കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ

International

oi-Vaisakhan MK

ലണ്ടന്‍: സ്വന്തമായി ഒരു വീടില്ല. പക്ഷേ വലിയൊരു കെട്ടിടമുണ്ട്. യുവാവ് സമ്പാദിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ലക്ഷങ്ങളാണ്. കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് യുവാവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനില്‍ സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തയാളെന്ന സ്റ്റാറ്റസിലാണ് ഈ യുവാവ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭവനരഹിതനായ യുവാവ് പക്ഷേ ലക്ഷങ്ങള്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇത്രയും വലിയ തുക സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി അതില്‍ താമസിക്കാനാണ് നോക്കുക. ഇയാളുടെ കാര്യം നേരെ തിരിച്ചാണ്. വിശദമായ വിവരത്തിലേക്ക്.....

English summary

uk: here is a different story of a london man he is homeless but earns more than 1 lakh goes viral