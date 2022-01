ഒമൈക്രോണിന് പിന്നാലെ ഫ്ളോറോണ; ഇസ്രയേലില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച വിചിത്ര രോഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം

International

കൊവിഡിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വകഭേദമായ ഒമൈക്രോണുമായാണ് ലോകം 2022ലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ( ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ) പ്രവചിച്ചതുപോലെ, 'ഇരട്ട ഭീഷണികള്‍'- ഡെല്‍റ്റയും ഒമിക്റോണും ഒരുമിച്ച് ' ഡെല്‍മൈക്രോണ്‍ ' എന്നറിയപ്പെടും . ഈ വകഭേദങ്ങള്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളെ തളര്‍ത്തുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഒമൈക്രോണ്‍ വകഭേദം ലോകത്തിന് ഭീഷണിയായി നിലനില്‍ക്കെ ഇസ്രയേലില്‍ ഫ്‌ളോറോണ എന്ന രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് .

ഫ്ളോറോണ'യെ 'കോവിഡ്-19, ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ എന്നിവയുടെ ഇരട്ട അണുബാധ' എന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ 30 ന് ഇസ്രായേലില്‍ ഗര്‍ഭിണിയായ സ്ത്രീയില്‍ ആണ് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗം എന്താണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ പരിമിതമായ വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും, ഫ്‌ലോറോണയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം..

എന്താണ് ഫ്‌ളോറോണ ?

ഫ്‌ലോറോണ അടിസ്ഥാനപരമായി ' ഫ്‌ലൂ + കൊറോണ ' എന്നാണ്. ഇത് കൊവിഡിന്റെ ഒരു പുതിയ വകഭേദമല്ല, മറിച്ച് ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ വൈറസും SARS-Cov-2 ഉം ഒരേ സമയം ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ വലിയ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഇരട്ട അണുബാധയാണ്. ഇസ്രയേലിലെ ഒരു ഗര്‍ഭിണിയായ സ്ത്രീക്കാണ് ഈ രോഗം ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇസ്രായേലി പത്രമായ യെദിയോത്ത് അഹ്റോനോത്ത് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, രണ്ട് വൈറസുകള്‍ക്കും യുവതി വാക്‌സിന്‍ എടുത്തിട്ടില്ല.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതുവരെ ഫ്‌ളോറോണയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു നിര്‍വചനം നല്‍കിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഒരേ സമയം കോവിഡ്-19, ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ എന്നീ രണ്ട് രോഗങ്ങളും പിടിപെടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് രോഗവും പിടിപെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു . രോഗം ഗുരുതരമാകാതിരിക്കാനും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനും വാക്‌സിനേഷന്‍ മാത്രമാണ് ഏക വഴിയെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു .

ഈ ഇരട്ട അണുബാധ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 1 മീറ്റര്‍ അകലം പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അകലം പാലിക്കാന്‍ കഴിയാത്തപ്പോള്‍ നന്നായി ഘടിപ്പിച്ച മാസ്‌ക് ധരിക്കുക , തിരക്കേറിയതും മോശം വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക , മുറികള്‍ നന്നായി വായുസഞ്ചാരമുള്ളതാക്കാന്‍ ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കൈകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ, കൊവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ അണുബാധയില്‍ നിന്നും ഗുരുതരമായ കൊവിഡ് പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗം . ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ, കോവിഡ്-19 വാക്സിനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ ഉപദേശം പിന്തുടരണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു .

