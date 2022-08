'അടിവസ്ത്രം അഴിച്ച് യുവതി വിമാനത്തിന്റെ കോക്പിറ്റിലേക്ക്, ഞെട്ടിത്തരിച്ച് യാത്രക്കാര്‍'; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്

International

oi-Swaroop Tk

വിമാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കോക്പീറ്റ്. പൈലറ്റുമാര്‍ കോക്പിറ്റിലിരുന്നാണ് വിമാനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.വലിയ വിമാനങ്ങളിലെല്ലാം കോക്പിറ്റ് ഒരു അടച്ചിട്ട പ്രത്യേക മുറിയായിരിക്കും. ചെറിയ വിമാനങ്ങളില്‍ ഇവ തുറന്നും കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കോക്പിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതിയില്ല. ഇനി അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവേശിച്ചാല്‍ അതിനുള്ള നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

English summary

Young woman who tried to climb into the cockpit of an airplane by stripping Down To Underwear