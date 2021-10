നിഥിന മടങ്ങി; ചോരയൊഴുകുന്ന കണ്ണീരുമായി തലയോലപറമ്പ്; പ്രതിയുമായി കോളേജിൽ തെളിവെടുപ്പ്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തലയോലപറമ്പ്/കോട്ടയം: പാലാ സെൻ്റ് തോമസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് കോളേജിലെ മൂന്നാംവർഷ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് വിദ്യാർഥിനിയായ നിഥിനയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയും സഹപാഠിയുമായ അഭിഷേക് ബൈജുവിനെ കോളേജിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. കൊലപാതകം നടത്തിയ രീതി അഭിഷേക് പൊലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു. പത്ത് മിനിട്ട് നീണ്ട തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയ ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിയുമായി മടങ്ങി. അഭിഷേകിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

അഭിഷേകിന്റെ ഭീഷണി വകവെക്കാതെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് നിതിന തിരിഞ്ഞ് നടന്നു. പ്രകോപിതനായി പ്രതി

English summary

Abhishek Baiju, accused in the murder of Nithina on the grounds of St. Thomas College, Pala, has been produced before the college.