ഏറെ വിമർശനം കേട്ടു..എന്നിട്ടും ദിലീപിനെ കാണാൻ ജയിലിൽ എത്തി..കെപിഎസി ലളിത പറഞ്ഞ കാരണം ഇതായിരുന്നു

കൊച്ചി; കെ പി എ സി ലളിതയുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ആദ്യം ഓടിയെത്തിയ സിനിമാ താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ ദിലീപ് ആയിരുന്നു. ഭാര്യ കാവ്യയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ദിലീപ് എത്തിയത്. ലളിതയുടെ മകൻ സിദ്ധാർത്ഥിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഇരുവരും മടങ്ങിയത്.

ദിലീപുമായി ഏറെ ആത്മബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന താരമാണ് കെപിഎസി ലളിത. ദിലീപിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും അവർ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ദിലീപുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് കെ പി എ സി ലളിത പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വൈറലാവുകയാണ്.

Actor Dileep Helped Me In My Difficult Times; This is What KPAC Lalitha Said About Her Visit to See Dileep In Jail