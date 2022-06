'ഇര എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്?അവർക്ക് തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്'; ടൊവിനോ തോമസ്

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി; ബലാതാസംഗം ചെയ്യുന്ന ആളേക്കാൾ ഇര തലകുനിച്ച് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നതെന്ന് നടൻ ടൊവിനോ തോമസ്. അത് സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും തിരുത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ടൊവിനോ പറഞ്ഞു. എറണാകുളം ലോ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി മനോരമ ന്യൂസ് സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ചയിലാണ് ടൊവിനോ തോമസിന്റെ പ്രതികരണം. വിശദമായി വായിക്കാം

'വിജയ് ബാബു വിവാഹിതനാണെന്ന് അതിജീവതയ്ക്ക് അറിയില്ലേ?ആ ചാറ്റുകൾ എന്തേ ഹാജരാക്കാത്തത്?';രാഹുൽ ഈശ്വർ

English summary

Actor Tovino Thomas Asks What is wrong with the victim and why do they have to bow their heads?