16-ാം വയസ്സില്‍ കാമുകനൊപ്പം കൊച്ചിയിലെത്തി: അപ്പനും ചേട്ടനുമായി വന്നവർ വരെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് നടി അശ്വതി

Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: ലഹരി, പെണ്‍ വാണിഭ കേസുകളില്‍ പലതവണ പിടിയിലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സിനിമ-സീരിയല്‍ താരമായ അശ്വതി ബാബു. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് അപകടകരമായ രീതിയില്‍ വാഹനം ഓടിച്ച താരത്തേയും സുഹൃത്തിനേയും അടുത്തിടെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പൊലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ജീവിതത്തില്‍ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവങ്ങള്‍ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം.

അപ്പനും ചേട്ടനുമായി വന്നവർ വരെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചെന്നും ഇനിയും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാവില്ലെന്നും കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹവുമെന്നാണ് താരം ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മനോരമ ഓണ്‍ലൈന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.

ബിഗ് ബോസിനുള്ളില്‍ എനിക്ക് തെളിയിക്കാന്‍ സാധിച്ചത് അതാണ്; വ്യക്തിപരമായി നഷ്ടം ഉണ്ടായി: റോണ്‍സണ്‍ വിന്‍സന്റ്

English summary

Actress Aswathi says she left home and came to Kochi with her boyfriend at the age of sixteen