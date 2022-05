ഇപ്പോള്‍ ഇക്കാര്യം പറയുന്നവർ അന്ന് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർക്കണം: പത്മപ്രിയ

Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: സിനിമ ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തുല്യ തൊഴില്‍ സാധ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് നടി പത്മപ്രിയ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാറിന്റെ പണി. സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ട, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് സർക്കാർ പറയണമെന്നല്ല പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ തൊഴില്‍ സാഹചര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തല്‍ സർക്കാറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും പത്മപ്രിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നടി.

English summary

Actress Padmapriya wants those who are talking about this now to remember what they said then