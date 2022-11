'അവർ ചോദിച്ചത് കുഴിയിലേക്ക് കാല് നീട്ടി നിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് എന്തിന് റേഷൻ കാർഡ് എന്നാണ്'; സീമ ജി നായർ

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി: നടി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട താരമാണ് നടി സീമ ജി നായർ. നടി ശരണ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളോടെയാണ് സീമയുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അതിന് മുൻപേ തന്നെ താൻ നിരവധി പേരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് സീമ. ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നടിയുടെ പ്രതികരണം.

ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പലരിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സീമ ജി നായർ പറയുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇനി തന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു വൃദ്ധസദനം തുടങ്ങുകയാണെന്നും നടി പറയുന്നു. വായിക്കാം

