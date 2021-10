വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഷോ വരുന്നു; ആവേശം വിതറാൻ ആദ്യം 'കുറുപ്പ്'... എല്ലാ തീയേറ്ററും തുറക്കും, പക്ഷേ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവ്

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തീയേറ്ററുകളും ഒക്ടോബര്‍ 25, തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ തുറക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. സര്‍ക്കാരും തീയേറ്റര്‍ ഉടമകളും തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ആണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ ധാരണയായത്. മള്‍ട്ടിപ്ലക്‌സുകള്‍ അടക്കം എല്ലാ തീയേറ്ററുകളും തുറക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീയേറ്റര്‍ ഉടമകളുടെ സംഘടനയും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ഇത്തവണ തീയേറ്ററുകള്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍ സെക്കന്‍ഡ് ഷോയും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനും അനുമതി നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. തീയേറ്ററുകളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്താന്‍ ആദ്യം എത്തുന്ന വമ്പന്‍ ചിത്രം ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ 'കുറുപ്പ്' ആയിരിക്കും. എന്നാല്‍, ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം തീയേറ്ററുകള്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് ചെലവാകുക ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ്.

English summary

All Theatres in Kerala will open from October 25, Second Shows will be allowed; Dulquer Salmaan's Kurup will be the first big release.