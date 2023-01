'പപ്പു അല്ല രാഹുൽ എന്ന് ബിജെപിക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു, അവർ പുതിയ നേതാവിന്റെ ഉദയം കണ്ട്‌ ഭയന്നു'; ടി സിദ്ധിഖ്

Kerala

കൊച്ചി; ആശയവൽക്കരണം മുതൽ അത്‌ പ്രായോഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാപരമായ കഴിവിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ തെളിവാണ് ഭാരത്‌ ജോഡോ യാത്രയെന്ന് ടി സിദ്ധിഖ് എംഎൽഎ. യാത്രയിലൂടെ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വിശാലതയും ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒഴുക്കുമാണ് വെളിവായത്. ബിജെപി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പപ്പു അല്ല എന്ന് അവർക്ക്‌ പോലും സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. ദർശനവും ഗുരുത്വാകർഷണവുമുള്ള ഒരു പുതിയ നേതാവിന്റെ ഉദയം കണ്ട്‌ അവർ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്', ടി സിദ്ധിഖ് പറഞ്ഞു. യാത്രയെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച നീണ്ട കുറിപ്പിലാണ് ടി സിദ്ധിഖിന്റെ പ്രതികരണം . വായിക്കാം

നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ, 14 സംസ്ഥാനങ്ങളും 75 ജില്ലകളും 4008 കിലോ മീറ്ററുകളും 135 ദിവസവും പിന്നിട്ട് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽക്കൂടി കോൺഗ്രസ്‌ എന്ന ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് പാർട്ടി സജീവമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സെപ്തംബർ 7 ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിൽ സമയത്തിന്റെയും വിഭവങ്ങളുടെയും ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത്‌ ഒരു സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ചൂതാട്ടം നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികൾ പ്രവചിച്ചിടത്ത്‌ നിന്ന് യാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും കാറ്റിൽപ്പറത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യാത്രയുടെ പ്രതികരണം ഹൃദ്യമായിരുന്നു.

കോൺഗ്രസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അഡ്രിനാലിൻ എത്ര ശക്തമാണെന്ന് ശത്രുക്കൾ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.പ്രൊഫഷണലുകളോ, ബുദ്ധിജീവികളോ, കർഷകരോ, ചെറുകിട വ്യവസായികളോ, സ്ത്രീകളോ, കുട്ടികളോ, മുതിർന്ന പൗരന്മാരോ ആകട്ടെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറത്ത് അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന വേഗത്തിലും താഴേത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളെയും യാത്രയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും കോൺഗ്രസിനും കഴിഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറയും കേഡറും നേതൃത്വവും, അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ, കോൺഗ്രസ്‌ ശക്തമായി പുനർജ്ജനിക്കുമെന്ന് യാത്ര തെളിയിച്ചു.

ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി-രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ് കൂട്ടുകെട്ടിന് എതിരായ ഒരു പൊതു ദേശീയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ബൗദ്ധികവും ആക്ടിവിസ്റ്റ് വീക്ഷണങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയും ഒത്തുചേരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഐക്യം, നാനാത്വം, സഹിഷ്ണുത എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള യാത്രയുടെ കാതലായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം സാമുദായികവും സാമൂഹികവുമായ വിഭജനത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് മാത്രമല്ല, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ, എഴുത്തുകാർ, തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാക്കൾ, അഭിനേതാക്കൾ തുടങ്ങി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഡോക്ടർമാർ, നിയമജ്ഞർ തുടങ്ങി വിവിധ വ്യക്തികളെ കോൺഗ്രസ് സജീവമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട്‌ കൂടിയാണത്‌. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക്‌ ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ വേട്ടയാടൽ അനുഭവിച്ചവർക്ക്‌ നിരാലംബരായ സാധാരണക്കാർക്ക്‌ ഒരു പൊതുവേദിയുണ്ടാക്കാൻ ഭാരത്‌ ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക്‌ കഴിഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷമയോടെ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളാണു. മാധ്യമ മേഖലയേയും ജനകീയതയെ ചേർത്ത്‌ പിടിക്കുന്നതിലും അത്‌ പ്രകടമായി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കൂ. ദിവസവും 20-30 കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഒരു ദിവസം ഒരു കോർണർ മീറ്റിംഗ്, 13 പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ, 12 പൊതുയോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. ഏത് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചും അത് കഠിനമായ ഷെഡ്യൂളാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അത്‌ ആസ്വദിച്ച്‌ തന്നെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരു മടുപ്പും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിമർശിക്കാൻ കോടികൾ ചെലവാക്കി ചില മാധ്യമങ്ങൾ കഠിനമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്ക്‌ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തേണ്ടി വന്നു.

ആശയവൽക്കരണം മുതൽ അത്‌ പ്രായോഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാപരമായ കഴിവിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ തെളിവാണ് ഭാരത്‌ ജോഡോ യാത്ര. യാത്രയിലൂടെ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ചിത്രം ഉദയം ചെയ്യുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനമായ ഷെഡ്യൂൾ, വ്യക്തികളുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ, കോർണർ മീറ്റിംഗുകൾ, പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു നേതാവെന്ന നിലയിൽ ഒരു പുതിയ ഇമേജ് വരയ്ക്കുന്നു. ഗോത്രവർഗക്കാർ, കർഷകർ, ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നിവരുമായി അടച്ചിട്ട വാതിലിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചവർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വിശാലതയും ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒഴുക്കും വെളിവാക്കുന്നതായിത്തീരുന്നു. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ബിജെപി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പപ്പു അല്ല എന്ന് അവർക്ക്‌ പോലും സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. ദർശനവും ഗുരുത്വാകർഷണവുമുള്ള ഒരു പുതിയ നേതാവിന്റെ ഉദയം കണ്ട്‌ അവർ ഭയന്നിരിക്കുന്നു. രഹസ്യമായി ഭാരത്‌ ജോഡോ യാത്രയെ പഠിക്കാൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ പോലും വെക്കേണ്ടി വന്നു.

പക്ഷേ, ലൈംലൈറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല യാത്രയെ നിർവചിക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെയോ പബ്ലിസിറ്റിയോടോ തികഞ്ഞ അവഗണനയോടെ ചില പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമാണ് യാത്രയെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്‌. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള പാണ്ഡെമാർ - ഒരു ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ - കന്യാകുമാരി മുതൽ യാത്രയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള മോഹിത് പലപ്പോഴും വയലിൽ ഉറങ്ങുകയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. 1991 മുതൽ കോൺഗ്രസ് യാത്രകളിൽ 13,000 കിലോമീറ്റർ നടന്ന തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസുകാരനായ പി ഗണേഷിന് ഇതും നടന്നതായി തെളിയിക്കാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമില്ല.

ആത്യന്തികമായി ഇത് എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും ഒരു വ്യക്തിഗത യാത്രയാണ്. യാത്രികർ വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ശരീരം അൽപ്പം കൂടി ഉറങ്ങാൻ കരയുന്നു, ആദ്യം ടോയ്‌ലറ്റിലേക്ക് ഓടുക, വസ്ത്രം ധരിക്കുക, ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിന് അണിനിരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുക. എന്നിട്ട്, വെയിലിലോ ഇരുട്ടിലോ, മഴയിലോ, തണുത്തുറഞ്ഞ തണുപ്പിലോ, അവർ തുറന്ന റോഡിലെത്തി. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ്, ശങ്കരാചാര്യൻ ഈ വഴി വന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തി സന്യാസിയാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. യാത്രികർ ചിലർ ആഹ്ലാദഭരിതരായ ജനക്കൂട്ടങ്ങളോടെ സംഗീതത്തിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് കൂട്ടമായി നടക്കുന്നു, ചിലർ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നു, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളിൽ അകപ്പെട്ട്‌ കൊണ്ട്‌.

"വരിക വരിക സഹചരെ സഹനസമര സമയമായി

കരളുറച്ച് കൈകൾ കോർത്ത് കാൽനടയ്ക്ക് പോക നാം..."

2023 ജനുവരിയിൽ ഇതെഴുതുമ്പോൾ 92 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്നും ഒരു മുഴക്കത്തോടെ അംശി നാരായണപ്പിള്ളയുടെ ഈ വരികളോർത്തു പോവുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ മായാത്ത ഒരേടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ദണ്ഡി യാത്ര. 1930 മാർച്ച് 12 ന് സബർമതിയിൽ നിന്നുമാരംഭിച്ച് ദണ്ഡി കടപ്പുറത്ത് സമാപിച്ച യാത്ര ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സമര ഭൂപടങ്ങളെ മാറ്റി വരച്ചതാണ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് കർമ്മ ഭടന്മാരുമായി നടത്തിയ യാത്ര സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ അദ്ധ്യക്ഷനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് 137 ഭാരത യാത്രികരുമായി നടത്തിയ ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര.

ദണ്ഡി യാത്ര സബർമതിയിൽ നിന്നാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടത്തിനും മറ്റ് നേതാക്കൾക്കും അതിനോട് പരിഹാസം കലർന്ന അവഗണനയായിരുന്നു. അന്നത്തെ വൈസ്രോയിയായിരുന്ന ഇർവിൻ പ്രഭു യാത്രയെ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നായിരുന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നിരവധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചിന്തൻ ശിവിറിൽ നിന്നാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടത് എങ്കിലും കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സി.പി.എം അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കാണാതെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓരോ ചുവടും മുന്നേറുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാകമാനം യാത്രയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു.

യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ടീ ഷർട്ടിന്റെ വില അന്വേഷിച്ചിരുന്ന സംഘ പരിവാറും ബി ജെ പി യും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കൊടും ശൈത്യത്തിൽ ഒരു ടീ ഷർട്ടിന്റെ മറ പറ്റി രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന യാത്ര ജന മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിലെ ആശങ്ക പല രീതിയിൽ പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി, സംഘ പരിവാർ നയിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആശങ്കയുടെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു യാത്രക്കിടെയിൽ കോവിഡ് ഭീതി സൂചിപ്പിച്ച് ജാഥയുടെ സംഘാടകർക്ക് നൽകിയ വാറോല, കശ്മീരിൽ യാത്രയ്ക്കിടെ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിൻവലിച്ച്‌ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജീവനു ഭീഷണിയുയർത്താൻ ചില സുപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രമമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇത്തരം ഭീഷണികളെ തൃണവൽക്കരിച്ച്‌ കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ജാഥയെ അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്കെത്തിച്ചത്.

ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര യുടെ പ്രധാനമായ മുദ്രാവാക്യം ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുകയെന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെയും വിവിധ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെയും മറവിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർൺസേഡ് വർഗീയതയും വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏട്ട് വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറുന്നത്, അതിനെതിരെ ജനമനസ്സുണർത്തുകയെന്ന ദൗത്യമാണ് ഈ ജാഥ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോഡി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി അധികാരം കയ്യാളിയതിന് ശേഷം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സകല സീമകളും ലംഘിച്ച് ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാറുകളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്, അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക , ഗോവ, ബീഹാർ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന കുതിരക്കച്ചവടവും ഭരണകൂട അട്ടിമറിയും. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാറുകളേയും ജനപ്രതിനിധികളേയും ഇഡിയേയും സിബിഐയേയും ഒപ്പം പണവും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ച്‌ അട്ടിമറിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത്‌ ജനാധിപത്യമാണു ഇവിടെ ഉള്ളത്‌. നമുക്ക്‌ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ച്‌ പിടിച്ചേ തീരൂ.

നരേന്ദ്ര മോഡിയുടെയും സംഘ പരിവാറിന്റെ വികല നയങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ ശാലയായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു. നെഹ്രു മുതൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് വരെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ആലോചിച്ചും പഠിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ കരുതലോടെ കണ്ടുള്ള പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമാണ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഓരോ പരിഷ്കാരങ്ങളും നാടകങ്ങളും അദ്ഭുതങ്ങളുമാണ്. ഒരു അർദ്ധ രാത്രിയിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ വെയിലിൽ നിർത്തിയുള്ള നോട്ട് നിരോധനവും കോവിഡിന്റെ ലോക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപനവും അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, മോഡിയുടെ മായാജാലത്തിനും കൺകെട്ട് വിദ്യക്കും ജീവനും ജീവിതവും ബലി നൽകേണ്ടി വന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന തൊഴിലാളികളും കർഷകരും ചെറുകിട വ്യാപാരികളുമാണ്. ആലോചനകളില്ലാതെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളെത്തുടർന്ന് രാജ്യം എത്രയോ പതിറ്റാണ്ട് പുറന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വന്നു.

അദാനിയെപ്പോലെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകളെ ഉപയോഗിച്ചും പൊതുജനങ്ങളുടെ പണമുപയോഗിച്ചും നടത്തിയ പ്രതിച്ഛായ നിർമാണത്തിനിടയാണ് മോഡിയുടെയും സംഘ പരിവാറിന്റേയും യഥാർത്ഥ ചിത്രം ബി.ബി.സി യുടെ ഒരു ഡോക്യമെന്ററിയിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയിലേക്ക് തുറന്ന് വെക്കപ്പെട്ടത്. 2002 മുതൽ കോൺഗ്രസ് നിരന്തരം പറയുകയും ആരോപിക്കുകയും തുറന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിയും സംഘ പരിവാറുമാണെന്ന്. എന്നാൽ ഭരണ സ്വാധീനം ദുരുപയോഗിച്ച്‌ നേടിയ വിശുദ്ധ പട്ടം ഒരു നാൾ വലിച്ച് കീറപ്പെടുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ബി.ബി.സി ഡോക്യുമെന്ററിയും അതിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കവും. ലോകനേതാവ്‌ ചമയാനുള്ള മോഡിയുടെ പരിശ്രമത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് ബി.ബി.സി ഡോക്യുമെന്ററിക്കെതിരെ ഇത്രയേറെ അസഹിഷ്ണുതയോടെ സംഘ പരിവാർ പെരുമാറുവാൻ കാരണം.

2014 ൽ നരേന്ദ്ര മോഡി അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ രണ്ട് കോടി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് വന്നതെങ്കിലും തൊഴിലിനോ കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചക്ക് അനുഗുണമായ ഒരു പ്രവർത്തനവും കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സർക്കാറിന്റെ നോട്ട് നിരോധനം, ജി എസ്.ടിയുടെ ഭാഗമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ അടക്കപ്പെടുകയും അനേക ലക്ഷം മനുഷ്യർ പട്ടിണിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു.

കർഷകരെ കുറ്റവാളികളോടെന്നത് പോലെയാണ് ഈ സർക്കാറും സംഘ പരിവാറും പെരുമാറിയത്. പ്രതിഷേധ സ്വരമുയർത്തിയ ലഖിം പൂർ ഖേരിയിലെ കർഷകരുടെ ദേഹത്തിലൂടെ വാഹനം കയറ്റിയും ഡൽഹിയിലെ തെരുവിൽ സമരം ചെയ്ത കർഷകരെ രാജ്യദ്രോഹികളാക്കി ചിത്രീകരിച്ചും സംഘ പരിവാർ പാവപ്പെട്ട കർഷകരോട് യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെയും നിസ്വാർത്ഥമായ പിന്തുണയാൽ ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ട് കുത്തേണ്ടി വന്നു.

രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെയും യുവാക്കളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളും രാജ്യത്തെ കാലുഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വർഗീയ പ്രചരണത്തിനുമെതിരെയുയർത്തിയ മാനവിക യാത്രയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര. കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടന ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ കെ.സി വേണുഗോപാലിന്റെ സംഘടന ശേഷിയുടെ വിജയമാണ് യാത്രയെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്‌.

യാത്ര കടന്ന് പോവുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി ഏകോപനം നടത്തുകയും യാത്രയുടനീളം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുഗമിച്ച് ചരിത്ര യാത്രക്കിടയിലുണ്ടായ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി യാത്രയുടെ സന്ദേശത്തെ ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്ന രീതിയിൽ വിജയ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കെ.സി വേണുഗോപാലെന്ന സംഘാടകന് അഭിമാനിക്കാം.

കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി മാധ്യമ വിഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച കമ്യൂണിക്കേഷൻ മേധാവി ജയറാം രമേഷിന്റെയും ദ്വിഗ് വിജയ് സിങ്ങിന്റെയും ത്യാഗ സമ്പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണവും ഈ യാത്രയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തിളക്കമുള്ള ഏടുകളാണ്.

പേരറിയാത്ത മനുഷ്യർ അവരുടെ ദു:ഖഭാരങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ യാത്രയിലുടനീളം കണ്ടു, പദവികളുടെ അലങ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത, കീരിടങ്ങളില്ലാത്ത പുതിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നടന്ന് കയറിയത്, വെയിലും മഴയും മഞ്ഞും ഋതുക്കളെല്ലാം മാറിയപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ആവലാതികളും പരാതികളും ആലിംഗനങ്ങളും ഏറ്റു വാങ്ങി പുതിയ ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ, കാലുഷ്യമില്ലാത്ത മാനവിക ഇന്ത്യയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള തുടക്കമാണ് ഈ യാത്ര, ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തെ ചതുപ്പിൽ കൃശഗാത്രനായ മഹാത്മജി തന്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ കോരിയെടുത്ത ഉപ്പ് ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തെ വിറ കൊള്ളിച്ചുവെങ്കിൽ സംഘ പരിവാറിന്റെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്താൽ കണ്ണീരുപ്പ് കലർന്ന മനുഷ്യരുടെ ദു:ഖമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുഷ്ടിയിലും ഹൃദയത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്നും പുതിയ വഴി തെളിയും സഹിഷ്ണുതയും സഹവർത്തിത്വവും പുലരുന്ന പുതിയ ഇന്ത്യ പിറക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര.

