'പിണറായി വീട്ടില്‍ കിടന്നുറങ്ങില്ല, മക്കളെ കാണാന്‍ ജയിലില്‍ പോകേണ്ടി വരും'- ഭീഷണിയുമായി ബിജെപി നേതാവ്

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കൊടകര കുഴല്‍പണ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തോട് ഇനി ബിജെപി സഹകരിക്കില്ല. അക്കാര്യം അവര്‍ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും സിപിഎമ്മും നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ പക്ഷം.

ആ നീക്കത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നാൽ ശ്രീധരൻ പിള്ള വീണ്ടും ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ആകും; പട്ടികയില്‍ കൂടുതൽ സാധ്യത

എംടി രമേശ് അല്ല; ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷപദവിയിലേക്ക് എത്താന്‍ സാധ്യത ഈ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക്

ഇതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എഎന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കെ സുരേന്ദ്രന് നേര്‍ക്കുള്ള അതിക്രമം തുടര്‍ന്നാല്‍ പിണറായി വിജയന്‍ അധികനാള്‍ വീട്ടില്‍ കിടന്നുറങ്ങില്ല എന്നാണ് ഭീഷണി. വിശദാംങ്ങള്‍ നോക്കാം...

ചെറീസ് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന കശ്മീരി കര്‍ഷകര്‍; കണ്ണിന് കുളിര്‍മ നല്‍കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

പ്രസീതയുടെ ഫോണ്‍ ശബ്ദരേഖയില്‍ പ്രകോപിതനായി കെ സുരേന്ദ്രന്‍; മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് കയർത്തു, ആര് പറഞ്ഞുവിട്ടതെന്ന്

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വ്യക്തിവിരോധം തീര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് സുരേന്ദ്രന്‍, ഓഡിയോക്ലിപ്പിൽ കൃത്രിമം; അടുത്തത് നിയമനടപടി

സാരിയില്‍ തിളങ്ങി തപ്സീ പന്നു-പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

English summary

If Pinarayi Vijayan government take any grim action against K Surendra, Pinarayi Vijayan will not sleep in his house for long time- warns BJP State Vice President AN Radhakrishnan.