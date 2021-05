'ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനെ' ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല- എന്തുകൊണ്ട്? ഡോ ബി ഇക്ബാല്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോട്ടയം: കൊവിഡ് മഹാമാരിയോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോള്‍ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനെ പറ്റിയും ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കൊവിഡ് ബാധിച്ച രണ്ടായിരത്തോളം പേര്‍ക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധിച്ചു എന്നും അവരില്‍ 52 പേര്‍ മരിച്ചു എന്നും ഉള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നതോടെയാണ് ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ന്നത്.

ഏറ്റവും അധികം ഓക്സിജൻ കിടക്കകൾ... രാജ്യത്ത് നന്പർ വൺ ആകാൻ അമ്പലമുഗളിലെ താത്കാലിക കോവിഡ് ആശുപത്രി

'അതിൽ ഒരു മര്യാദകേടുണ്ട്'; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുന്നു- കെജെ ജേക്കബിന്റെ വൈറൽ പോസ്റ്റ്

എന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കകള്‍ വേണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനും പ്ലാനിങ് ബോര്‍ഡ് അംഗവും പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റും ആയ ഡോ ഇക്ബാല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഡോ ബി ഇക്ബാലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കാം...

കണക്കില്‍ വെറും 4,218... ശരിക്കും 61,000 കൊവിഡ് മരണങ്ങള്‍? ഗുജറാത്തിലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ

ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകളും കോണ്‍സെന്‍ട്രേറ്റുകളും വീട്ടില്‍ ഉപയോഗിക്കാം... പക്ഷേ, മുന്‍കരുതലുകള്‍ നിര്‍ബന്ധം

English summary

Black Fungus: No need for unnecessary fear, explain Dr B Ekbal. He says that,it is an existing issue and may not create issues in Kerala.