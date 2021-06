സുരേന്ദ്രന് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; മഞ്ചേശ്വരം കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്... ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചേർക്കും, കൂടുതൽ പ്രതികൾ

Kerala

മഞ്ചേശ്വരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പണം നല്‍കി എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ പത്രിക പിന്‍വലിപ്പിച്ച കേസിന്റെ അന്വേഷണം ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു. കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പ്രതിയായ കേസ് ആണിത്. കേസില്‍ ശക്തമായ നടപടികള്‍ക്കൊരുങ്ങുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.

ബിഎസ്പി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന കെ സുന്ദരയുടെ പത്രികയാണ് പിന്‍വലിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുന്ദര തന്നെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മഞ്ചേശ്വരത്തെ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വിവി രമേശന്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ആയിരുന്നു കേസ് എടുത്തത്. കൂടുതല്‍ പേരെ കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ക്കും. വിശദാംശങ്ങള്‍...

English summary

Bribe for withdrawing nomination in Manjeshwar: Crime Branch to investigate case against K Surendran. More sections will be added and Sunil Nayik may be included in accused list.