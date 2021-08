കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാഹനപൊളിക്കൽ നയം അശാസ്ത്രീയം; ആൻ്റണി രാജു വൺഇന്ത്യയോട്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാഹനപൊളിക്കൽ നയം അപ്രസക്തവും അശാസ്ത്രീയവുമെന്ന് സംസ്ഥാന ഗതാഗതമന്ത്രി ആൻറണി രാജു. വാണിജ്യആവശ്യത്തിനായുള്ള 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമല്ല. മലിനീകരണമാണ് പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹരിത ഇന്ധനത്തിലേക്ക് മാറുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മന്ത്രി വൺഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് വ്യക്തമാക്കി. വാഹനങ്ങളുടെ പഴക്കം നിർണയിക്കേണ്ടത് വാഹനം ഓടിയ കിലോമീറ്ററുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇ ബുള്‍ ജെറ്റ് സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക് മുട്ടന്‍പണിവരുന്നു; രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ച് പൊലീസ്, കുരുക്കായി പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഗ്ലാമറസായി വേദിയുടെ പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട്; വൈറല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

English summary

State Transport Minister Antony Raju has said that the Centre's policy of demolition is irrelevant and unscientific. The decision not to use vehicles older than 15 years for commercial purposes is not in the best interest of the state. If pollution is the problem, then steps should be taken to switch to green fuel, Minister One India told Malayalam.