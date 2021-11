ദത്ത് വിവാദം: ഷിജുഖാനെയും എൻ.സുനന്ദയെയും പുറത്താക്കണം; അനുപമ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക്

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: പേരൂർക്കടയിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ വേർപെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയും മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവുമായ അനുപമ എസ്. ചന്ദ്രൻ വീണ്ടും സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ എന്നിവരെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇരുവരും ചേർന്നാണ് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് നൽകിയതെന്നാണ് അനുപമയുടെ ആരോപണം. കുഞ്ഞിനെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Anupama, the mother of the baby and a former SFI leader, was arrested in connection with the separation of the baby from the mother at Peroorkada.