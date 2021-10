ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വെണ്ണക്കുടം പോലെ മോൻസന്റെ ചെമ്പോലയും തട്ടിപ്പ്; വെളിപ്പെടുത്തി പിണറായി വിജയൻ... ഇനിയെന്ത്?

Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വഴിവച്ച ചെമ്പോല തിട്ടൂരും വ്യാജമെന്ന് സർക്കാർ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ വിശദീകരിച്ചത്. മോൻസൺ മാവുങ്കലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെമ്പോല തിട്ടൂരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബരിമലയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ഏറെ വിവാദങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉടലെടുത്തത്.

കാഴ്ചക്കാരെ രസംകൊള്ളിക്കുന്ന ഈ 'ചാനല്‍ അടിപിടി'! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റില്‍ ഇല്ല... 24 ൽ പലതവണ!

മോൻസൺ മാവുങ്കലിന്റെ ശേഖരത്തിലെ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരുന്നു ചെമ്പോല തിട്ടൂരം സംബന്ധിച്ച വിവാദം വീണ്ടും പൊങ്ങിവന്നത്. ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിലെ സഹിൻ ആന്റണിയായിരുന്നു ശബരിമല വിവാദ കാലത്ത് ഈ ചെമ്പോല തിട്ടൂരത്തിലെ വിവരങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയത്. പിന്നീട് മോൻസൺ വിവാദത്തിൽ സഹിൻ ആന്റണിയുടെ പേരും ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.

English summary

CM Pinarayi Vijayan confirms that Chembola Document regarding Sabarimala in Monson's collection was fake. He confirmed this in Niyamasabha and clarified that government never said anything about the authenticity of the document.