വട്ടിയൂർക്കാവിൽ 61 ബൂത്തുകളിൽ കോൺഗ്രസ് നിർജീവമായിരുന്നു; കെപിസിസിക്ക് മുന്നിൽ പരാതിപ്രളയം

തിരുവനന്തപുരം: ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നടന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം സംഘടനദൗർബല്യവും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നിസ്സഹകരണവുമെന്ന് ഉപസമിതി വിലയിരുത്തൽ. കെപിസിസി ഉപസമിതിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളാണ് പരാതികളുടെ കെട്ടഴിച്ചത്. മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കടക്കം മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകാത്തതാണ് വീഴ്ചയായി മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ ഉയർത്തുന്നത്.

പരാജയകാരണം വിലയിരുത്താൻ ചേർന്ന കെ എ ചന്ദ്രൻ, ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ, ടി എസ് സലീം എന്നിവരുൾപ്പെട്ട രണ്ടാംഘട്ട ഉപസമിതിയുടെ തെളിവെടുപ്പിനിടെയാണ് പരാതി പ്രവാഹമുണ്ടായത്.ഇക്കഴിഞ്ഞ 23ന് ഉപസമിതി ആദ്യ ഘട്ട തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയമാണ് പരാജയം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതെന്നും ചില നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

The sub-committee assessed that the defeat of the Congress in the Thiruvananthapuram district in the assembly elections held last April was due to lack of organization and non-cooperation of senior leaders. The complaints were lodged by the Congress constituency office bearers before the KPCC sub-committee. Constituency office bearers raise the fallout from the inability to focus on activities in constituencies, including senior leaders.