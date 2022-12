ദിലീപ് കേസ്; 'അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് മാറ്റി മറിച്ചു എന്നൊക്കെ വന്നു'; ബിന്ദു പണിക്കർ

Kerala

oi-Rakhi

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ സാക്ഷി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട താരമായിരുന്നു നടി ബിന്ദു പണിക്കർ. എന്നാൽ വിചാരണയ്ക്കിടെ ബിന്ദു പണിക്കർ കൂറുമാറിയിരുന്നു. പോലീസിന് മുൻപ് കൊടുത്ത മൊഴിയാണ് ബിന്ദു പണിക്കർ മാറ്റിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ താൻ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷിയായതെന്നതിനെ കുറിച്ചും മൊഴി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കുകയാണ് താരം. കാൻ മീഡിയ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നടിയുടെ പ്രതികരണം. വിശദമായി വായിക്കാം.

English summary

Dileep Actress Case; Bindu Panicker Opens Up How She Became A Witness in The Case, Says Lets Hope For The Best