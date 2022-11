ദിലീപ് പണം നൽകിയോ? നടന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ്, സജി നന്ദ്യാട്ട് പറയുന്നു

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ദിലീപിന് വേണ്ടി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളയാളാണ് നിർമ്മാതാവ് സജി നന്ത്യാട്ട്. ഇപ്പോഴിതാ താൻ എന്തുകൊണ്ട് ദിലീപിന് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് സജി നന്ദ്യാട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ദിലീപിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പണം ലഭിച്ചുവെന്നുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും സജി നന്ത്യാട്ട് മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്. വായിക്കാം

English summary

Dileep Actress Case; Saji Nathyatt Opens Up About Why He Is Standing For Dileep, Goes ViralDileep Actress Case; Saji Nathyatt Opens Up About Why He Is Standing For Dileep, Goes Viral