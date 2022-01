'അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തന്നാലായത്'; ദിലീപിന് അനുകൂലമായൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി; അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ദിലീപ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നത് ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ.

മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സമയം കൊടുക്കുന്നത് കേസ് യാന്ത്രികമായി കാണേണ്ടതല്ലെന്നും ദിലീനെതിരെ വലിയൊരു ലോബി മറുവശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി ആയിക്കൂടേയെന്നും രാഹുൽ ചോദിച്ചു. റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ എഡിറ്റേഴ്സ് അവർ ചർച്ചയിലായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ പ്രതികരണം.

English summary

Dileep is being haunted by the police and the media, i believe he is innocent says Rahul Eshwar