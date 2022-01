'ഞാൻ നന്ദികേട് കാണിക്കില്ല..ദിലീപ് എന്നെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നയാളാണ്'; ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദിലീപ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ജയിലിന് പുറത്ത് നിന്ന പൊട്ടികരഞ്ഞ നടൻ ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരും മറന്നു കാണില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാലുശേരിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായപ്പോൾ ധർമ്മജന്റെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആയുധമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കേസ് സജീവമായിരിക്കെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് നടൻ. മലയാളം ന്യൂസ് 18 നോടാണ് ധർമ്മജന്റെ പ്രതികരണം.

'സാഹചര്യങ്ങൾ കഠിനമാകുമ്പോൾ തല ഉയർത്തിപിടിച്ച് തന്നെ നിൽക്കണം'..ചർച്ചയായി റിമ കല്ലിങ്കലിൻറെ ഫോട്ടോകൾ

English summary

Dileep is the one who Brought Me to cinema; I will not be ungrateful says Dharmajan Bolgatty