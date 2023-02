'രണ്ട് പേരെയും അറിയാം, ദിലീപ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഡബ്ല്യൂസിസി ഇല്ലെങ്കിൽ നടിക്ക് പിന്തുണ കൂടിയേനെ'

അമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനില്ലെന്നും ഇന്ദ്രൻസ്

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണവുമായി നടൻ ഇന്ദ്രൻസ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് പറഞ്ഞു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മ സംഘടനയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും ഇന്ദ്രൻസ് പറഞ്ഞു. വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്ടീവ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നടിക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസ് പറഞ്ഞു.

English summary

Do not think Dileep is guilty in Actress Case, If WCC is not there actress would have get more support, Says Indrans