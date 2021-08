Kerala

കണ്ണൂര്‍: കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതല്‍ കേരളത്തില്‍ പ്രധാന ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഒന്ന് യൂട്യൂബര്‍ സഹോദരങ്ങളായ എബിനും ലിബിനും അവരുടെ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ വാഹനവും ആയിരുന്നു. 'ഇ ബുള്‍ ജെറ്റ്' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഉടമകളായ ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

നിയമവിരുദ്ധമായി വാഹനത്തില്‍ രൂപമാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മോട്ടാര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പിഴചുമത്തിയത്. എന്നാല്‍ അത് അടയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതെ ഇ ബുള്‍ ജെറ്റ് സഹോദരങ്ങള്‍ നടത്തിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഒടുവില്‍ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ, പിഴ അടയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന നിലപാടിലേക്ക് അവര്‍ എത്തുകയും ചെയ്തു.

E Bull Jet brothers produced in Court, says ready to pay the fine and requested for bail. Their bail plea will be considered on August 12.