മഞ്ഞിൽ കുളിച്ച് പൊന്മുടി; വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സജീവം; കോവളത്ത് ആഹ്ലാദത്തിര!

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ ഒരിടവേളയ്ക്കുശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരക്കേറുന്നു. ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് ദിനംപ്രതി എത്തുന്നത്. കോവളം, പൊന്മുടി, മീന്മുട്ടി, വർക്കല, പൂവ്വാർ, പൊഴിയൂർ എന്നിവടങ്ങിളെല്ലാം ആളുകളെത്തി തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ശംഖുമുഖത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളുടെ അഭാവവും തകർന്ന നടപ്പാതകളും സഞ്ചാരികളെത്തുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.

കൊവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളം അടഞ്ഞുകിടന്ന നഗരത്തിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ഓണക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലേക്ക് ആളുകളെത്തി തുടങ്ങിയതോടെ ടൂറിസം മേഖല പുത്തനുണർവിൻ്റെ വക്കിലാണ്. കൊവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടഞ്ഞുകിടന്നതിനെ തുടർന്ന് കടക്കെണിയിലായ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ഈ മേഖലയിലുണ്ടായ തിരിച്ചുവരവ്.

English summary

Thiruvananthapuram district is bustling with important tourist destinations after a while. Thousands of tourists visit all the tourist destinations every day. People started coming to Kovalam, Ponmudi, Meenmutty, Varkala, Poovar and Pozhiyoor. However, the lack of infrastructure development at Shangumukham and the dilapidated sidewalks are hampering the flow of tourists.