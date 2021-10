പ്രളയം കവർന്ന വീട്ടിലെ ഏക അത്താണിക്ക് വിട; ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാതെ തലയോലപ്പറമ്പ്

Kerala

oi-Abhijith Rj

കോട്ടയം: അമ്മയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കിവെച്ച് മകൾ യാത്രയായപ്പോൾ തലയോലപ്പറമ്പിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാനായിട്ടില്ല. നിഥിന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. പഠിക്കാൻ മിടുമിടുക്കി, നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവം, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലകുറി കഴിവുതെളിയിച്ചവൾ, അങ്ങനെ നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്കും അയൽവാസികൾക്കും പറയാനുള്ളത്. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഇല്ലാതായ വീട്ടിൽ ഇനി നിഥിനയുടെ അമ്മ മാത്രം....

അവൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കുത്തിയതല്ല സാറേ..പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അലറി വിളിച്ച് പ്രതി

English summary

The people of Talayolaparambu could not escape from the depths of the shocking event when their daughter left, leaving her mother's dreams behind.