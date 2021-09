'ഈഴവ ജിഹാദ്': ഫാ റോയ് കണ്ണൻചിറ ഒരുതെറ്റും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, മാപ്പ് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന്... പിന്തുണ കമന്റുകൾ

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോട്ടയം: ഈഴവ യുവാക്കൾ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയിച്ച് തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതൻ ഫാദർ റോയ് കണ്ണൻചിറ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖേദപ്രകടനം നടത്തുകയും മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ പരാമർശം ഈഴവ സമുദായത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചതിനാൽ ആണ് ഇത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഒടുക്കം 'ഈഴവ ജിഹാദില്‍' മാപ്പ്... ഫാദര്‍ റോയ് കണ്ണൻചിറ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു; നാർകോട്ടിക് ജിഹാദിൽ ഖേദമുണ്ടാകുമോ?

ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആയിരുന്നു പുരോഹിതന്റെ ഖേദപ്രകടനം. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വരുന്ന കമന്റുകൾ ആണ് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പിശകുമില്ലെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഖേദപ്രകടനം നടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലെന്നും പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.

English summary

Father Roy Kannanchira gets big support from Christian Community on his Ezhava remark. Most of the comments under his apology video, people says he need not apologize for the remark.