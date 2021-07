കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബ് കാടുകയറി നശിക്കുന്നു; സർക്കാർ സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ച് കെ സി എ

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയമായ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ് കാടുകയറി നശിക്കുന്നു. കായികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തതോടെയാണ് 60 ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.സ്റ്റേഡിയം മികച്ച രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം വേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തു നൽകി.കായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ സ്റ്റേഡിയം വിട്ടുകൊടുക്കരുതെന്നാണ് കെസിഎയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

ക്രിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള മത്സരങ്ങൾ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ നടത്താൻ സൗകര്യമുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ്ബാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥമൂലം കാടുകയറി നശിക്കുന്നത്.കേന്ദ്രസർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച കരസേനാ നിയമന റാലി, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്റ്റേഡിയം വിട്ടുകൊടുത്തതോടെയാണ് 60 ലക്ഷം രൂപയുടെയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കണ്ണായ ഭാഗങ്ങളിലും മൈതാനത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച, തൊട്ടാവാടി, ആല്, അരശ്, തീറ്റപ്പുല്ല്, കൂണ് തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തഞ്ചിലേറെ വിവിധ സ്പീഷിസുകൾ കൊണ്ട് കാടുകയറിയ സ്ഥിതിയിലാണ്.

