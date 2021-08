അധ്യാപകരെ കൊവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയില്ല; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നിട്ടും നടപടി വൈകുന്നു

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും നടപടിയിൽ മാറ്റമില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ, വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾ, പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം എന്നിവ ആരംഭിക്കേണ്ടതിനാൽ അധ്യാപകരെ അടിയന്തര കൊവിഡ് ജോലികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കഴിഞ്ഞ 13 ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

എന്നാൽ, പ്രഖ്യാപനം വന്ന് 11 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും അധ്യാപകർ കൊവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രം അധ്യാപകരെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇതരജോലികളിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയായ കെപിഎസ്ടിഎ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലാഹുദ്ദീൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്തൊരു സുന്ദരിയാ കാണാന്‍; ട്രെന്‍ഡിംഗായി നയന്‍താര ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍

അനാര്‍ക്കലിയില്‍ അതി സുന്ദരിയായി പ്രിയ വാര്യര്‍; വൈറല്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കാണാം

English summary

Despite the Chief Minister's announcement that teachers will be exempted from covid duty, the process has not changed. The Chief Minister had on May 13 announced that teachers would be exempted from urgent covid jobs as online classes, examinations in various classes and Plus One admission would have to be started.