'ഗുലാബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടും; കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ; ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala

ഡൽഹി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട 'ഗുലാബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രതീരത്തിന് സമീപമെത്തി. കലിംഗപട്ടണത്തിനും ഗോപാൽപൂരിനുമിടയിലാണ് ഗുലാബ് കര തൊടുക. 95 കിലോമീറ്റർ വരെ കാറ്റ് വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലും മഴ ലഭിക്കും. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് തുടങ്ങി ആറ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്.

Hurricane Gulab, which formed in the Bay of Bengal, made landfall near Andhra Pradesh. By the effect of Gulab the wind will reach up to 95 kilometres per hour